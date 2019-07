Reddit this

Vor kurzem stellte Jenny Frankhauser ihre neue Liebe Hakan vor. Seitdem zeigen sie fast täglich, dass sie ja sooo verliebt sind. Via gab Jenny jetzt ein weiteres Beziehungs-Update.

So ernst ist es mit Hakan

"Ich habe echt den ganzen Tag damit verbracht, meinen blöden Kleiderschrank auszumisten", verriet sie ihren Followern. Ihre Aufräum-Aktion hat einen guten Grund! "Es wird ernst, Leute", schrieb sie zu dem kurzen Clip. Jenny räumte ihrem Schatz nämlich ein Plätzchen in ihrem Kleiderschrank frei. Wenig später zeigte sie stolz die leeren Regale. "Er zieht ein! Also so ein bisschen." Für die ehemalige Dschungelköngin ein großer Schritt!

Ein Baby für Jenny und Hakan?

Für Jenny und Hakan kann es momentan gar nicht schnell genug gehen. Sie denken sogar schon über Nachwuchs nach. "Wenn man so ein Baby im Arm hat, dann denk ich: 'Ich will auch.'", schwärmte sie kürzlich. "Ich will ein kleines Mädchen." Mal sehen, ob sie uns wirklich bald mit Baby- überraschen...

