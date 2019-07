Jenny Frankhauser & Hakan: Fremdgeh-Schock nach Trennung!

Reddit this

Oh je! Arme Jenny Frankhauser! Nachdem die Beauty die Trennung von ihrem Hakan bekannt gab, erschüttert nun die nächste Hiobsbotschaft die Öffentlichkeit!

Erst vor vier Wochen gab Jenny Frankhauser bekannt, dass sie in ihrem Hakan eine neue Liebe gefunden hat. Jetzt das traurige Liebes-Aus. Doch damit nicht genug...

Jenny Frankhauser & Hakan: Ist das der wahre Trennungsgrund?

Jenny Frankhauser und Hakan sind getrennt

Obwohl Jenny und ihr Hakan so glücklich miteinander wirkten, gaben sie ihrer Liebe keine Chance mehr. So wendete sich Jenny mit einem traurigen Post an ihre Fans und berichtete, dass sie und Hakan wieder getrennte Wege gehen. Zu dem Trennungsgrund wollte sich Jenny zwar nicht äußern, dennoch haben ihre Fans dazu eine eindeutige Meinung: Hakan hat Jenny betrogen!

Jenny Frankhauser: Betrogen von Hakan?

Wie bei Social Media deutlich wird, sind Jennys Fans der Ansicht, dass ein Seitensprung von Hakan für die Trennung verantwortlich ist. So ist zu lesen: "Irgendwie lässt mich das Gefühl nicht los, dass er fremdgegangen ist oder zweigleisig gefahren ist." Oh je! Ob dies jedoch wirklich der Grund für das Liebes-Aus zwischen Jenny und Hakan ist, ist nicht bekannt. Die gab dazu kein Kommentar ab.

Nicht Jenny durchlebt aktuell eine schlimme Zeit, auch ihre Halbschwester ist momentan mit ihrer Kraft am Ende: