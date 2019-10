Jenny Frankhauser: Hochzeits-Hammer!

Im erschütterte die Nachricht die Öffentlichkeit, dass Jenny Frankhauser und ihr Hakan nach einer knapp vierwöchigen Beziehung wieder getrennte Wege gehen. Danach wurde es in Sachen Männer ruhig bei der Halbschwester von Daniela Katzenberger - bis jetzt...

Daniela Katzenberger: Tierschützer sind stinksauer!

Jenny Frankhauser durchlebte schwere Zeiten

Eigentlich schien zwischen Jenny und ihrem Hakan alles so schön zu sein. Im Sommer verkündete Jenny, dass sie in dem Model DEN neuen Mann fürs Leben gefunden hat. Doch wenig später folgte die traurige Trennung. Die beiden lieferten sich einen öffentlichen Rosenkrieg und ließen keine Gelegenheit aus, um ihren Emotionen freien Lauf zu lassen. Für Jenny alles andere als leicht, sodass sie sich danach zum Thema Männer eher bedeckt hielt. Doch jetzt die Überraschung...

Jenny bekommt Heirats-Antrag

Via muss sich Jenny nun einer Heirats-Anfrage der besonderen Art stellen. So ist unter einem ihrer jüngsten Post zu lesen: "Jenny ich möchte dich fragen willst du meine Frau werden ich meine das wirklich sehr ernst." Hoppla! Da kann wohl ein Fan nicht genug von Jenny bekommen. Was die über diesen Heiratsantrag der "besonderen" Art denkt, ist allerdings nicht bekannt. Bis jetzt sagte sie noch nichts dazu. Wir können also gespannt sein...

Oh je! Werden und diese Hürde meistern?