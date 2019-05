Jenny Frankhauser: Jetzt lässt sie die süße Bombe platzen!

Es wird nicht ruhig bei Jenny Frankhauser! Erst kürzlich machte die Dschungelkönigin noch wegen ihrer Versöhnung mit Halbschwester Daniela Katzenberger von sich Reden. Nun die nächste Sensation...

Jenny Frankhauser verkündet die süßen News

Via meldet sich Jenny nun zu Wort und verrät ihren Fans, dass ab jetzt ihre neue Single auf dem Markt ist. Seit 2016 hatte Jenny keinen Hit mehr rausgebracht. Nun feiert die ihr musikalisches Comeback und wird dafür von ihren Fans mit einer Vielzahl von Komplimenten und Glückwünschen überschüttet. So heißt es: "Gleich gute Laune im Frühdienst" sowie "So ein toller Song! Bin stolz auf dich." Für Jenny definitiv ein ganz besonderer Moment...

Jenny ist gerührt

Wie Jenny berichtet, ist sie von so viel Fan-Liebe absolut überwältigt. So gesteht sie: "Wir haben so früh und es haben sich schon so viele den Song angehört und Feedback gegeben! Was soll ich sagen? Ich bin so stolz! Vielen, vielen Dank!" Ob die Beauty in der nächsten Zeit wohl des Öfteren wieder zum Mikro greifen wird? Wir können definitiv gespannt sein.