Jenny Frankhauser & Hakan: Jetzt mischt sich Daniela Katzenberger ein

Sie waren nur zwei Monate ein Paar - jetzt gehen Jenny Frankhauser und Hakan Akbulut getrennte Wege. Und die Trennung könnte nicht dramatischer sein...

Hat Hakan Jenny Frankhauser geschlagen?

So plötzlich wie das Liebes-Outing des Paares kam, folgte auch die Trennung. Nach zwei Monaten Liebe machte Jenny Frankhauser öffentlich, dass sie wieder Single ist. "Jedes Wort ist zu viel und ich wünschte, ich müsste euch das jetzt nicht sagen, aber Hakan und ich gehen ab sofort getrennte Wege", schrieb die 26-Jährige am Wochenende. Zu den Gründen wollte sie zunächst nichts sagen. Doch jetzt kommen dramatische Details ans Licht!

Jenny Frankhauser: Gewalt-Drama! Ist das der wahre Trennungsgrund?

Hakan soll Jenny geschlagen und angespuckt haben. Der Grund? Sie stand noch vor der Beziehung für das Format " privat" vor der Kamera, wo ihre Mutter einen Mann für sie sucht. Das soll Hakan zum Ausrasten gebracht haben. Ein absolutes No Go!

Jenny Frankhauser bekommt Support von ihrer Familie

Für Jenny ist die Situation alles andere als leicht. In ihren Stories bezieht sie Stellung dazu, bricht dabei immer wieder in Tränen aus. "Ich wollte diesen öffentlichen Krieg nicht, um mich zu schützen – sondern um ihn zu schützen. Das, was er gemacht hat, ist nicht schön. Ich schäme mich für das, was passiert ist", erklärt sie traurig.

Doch sie ist nicht alleine! Nicht nur Mama Iris Klein steht dem -Star zur Seite. Auch ihre Schwester mischt nun mit - und dass, obwohl die beiden doch zerstritten sind. "Aufstehen, Krone richten, weitermachen", supportet die Blondine ihre kleine Schwester. Blut ist am Ende eben immer dicker als Wasser...

Daniela Katzenberger unterstützt Jenny Frankhauser in der schweren Zeit Foto: Instagram/ Daniela Katzenberger

