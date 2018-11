Jenny Frankhauser: Jetzt packt sie über die Liebe aus!

Reddit this

Na das sind mal überraschende Worte von Jenny Frankhauser! Obwohl die Beauty sich in Sachen Liebe eher bedeckt hält, überrascht sie ihre Fans nun mit einer unerwarteten Gefühlsbeichte!

Hat Jenny Frankhauser etwa einen Freund und ihn bis jetzt der Öffentlichkeit vorenthalten? Seit ihrem -Sieg könnte es für die kleine Schwester der Katze in ihrer Karriere definitiv nicht besser laufen. Doch wie sieht es eigentlich mit der Liebe aus?

Ist Jenny Frankhauser vergeben?

Obwohl Jenny ihr Leben regelmäßig mit ihren Fans via "Social Media" teilt, ist bis jetzt kein Mann an ihrer Seite zu sehen. Doch ist dies die Antwort darauf, ob Jenny wirklich solo ist? Gegenüber "Bild" erklärt Jenny nun: "Ne, leider nicht. Es ist hoffnungslos. Aber jetzt gerade habe ich den Zeitpunkt erreicht, an dem ich mir denke, dass ich gar keinen Mann brauche." Ehrliche Worte, die zeigen: Singlefrust ist für Jenny ein Fremdwort! Doch wartet sie insgeheim trotzdem auf den Richtigen?

Wartet Jenny auf "Mr. Right"?

Wie Jenny weiter berichtet, tritt sie der ganzen Beziehungs-Sache entspannt gegenüber. So ist sie der Meinung: "Na ja, wenn er kommt, dann kommt er. Ich bin ja auch ohne Mann die Königin geworden." Ob uns die Schwester der Katze in der nächsten Zeit trotzdem mit einem Mann an ihrer Seite überraschen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!