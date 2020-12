Jenny Frankhauser: Jetzt schießt sie erneut gegen Schwester Daniela Katzenberger

"Es ist schon Fluch und Segen zugleich, sag ich mal, wenn man so eine berühmte, beliebte Schwester hat, die so krass stattfindet überall. Einerseits war ich megastolz darauf und habe ihr alles gegönnt, was sie sich da erarbeitet hat. Andererseits war ich einfach genervt davon, sag ich mal, weil ich nie wahrgenommen wurde als die Jenny, die ich halt bin, sondern wirklich immer nur als 'Ah, du hast alles nur wegen deiner Schwester' und 'Ah, du machst das nur wegen deiner Schwester'. Nee, ich gehe einfach nur den Weg, der mich glücklich macht. Und es war immer so, ja, wie so eine Last, die ich mitschleppen musste", fügt Jenny abschließend hinzu. Was Daniela Katzenberger wohl von so viel Ehrlichkeit ihrer kleinen Schwester hält? Das daraus jedoch ein neuer Streit entfacht, ist eher unwahrscheinlich! Schließlich betonten die beiden in der letzten Zeit immer wieder, wie glücklich sie darüber sind, dass sie sich endlich wieder verstehen. Ihre Fans können also unbesorgt sein...