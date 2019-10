Daniela Katzenberger & Jenny Frankhauser: Doppelter Nachwuchs-Hammer!

Jetzt ist es raus! Erst vor einigen Tagen verkündete Jenny Frankhauser, dass sie in ihrem Steffen einen neuen Mann fürs Leben gefunden hat. Nun die nächste Überraschung...

Jenny Frankhauser verkündet süße Botschaft

Via " " meldet sich Jenny nun bei ihren Fans mit einer zuckersüßen Überraschung zu Wort und zeigt, dass sie einen niedlichen Welpen adoptiert hat. Liebevoll gibt Jenny ihrem "Nachwuchs" einen Kuss auf den Kopf und kommentiert dazu "Liebe". Neben einem neuen Freund, hat Jenny also auch eine neue tierische Begleitung an ihrer Seite! Das so ein Schnappschuss von ihren Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist klar...

Jennys Fans sind aus dem Häuschen

Wie unter dem Post von Jenny deutlich wird, hat sie damit bei ihren Anhängern voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren sie: "So süß alle beide" sowie "Wie sie ihre Augen zu hat und den Knutscha auf die Wange genießt. Ihr süßen." Mehr Fan-Liebe geht definitiv nicht! Doch damit nicht genug! Auch Jennys Halbschwester legte sich erst kürzlich einen Vierbeiner der gleichen Rasse zu. So heißt es weiter: "Selbe Rasse wie..." Ob die beiden Hunde wohl die Wogen im Schwestern-Streit ein wenig glätten können?

