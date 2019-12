Jenny Frankhauser: Juhu! Endlich gibt es das erste Pärchen-Pic mit Steffen

Reddit this

Auf diesen Moment haben die Fans von Jenny Frankhauser gewartet! Endlich gibt es das erste richtige Pärchen-Foto von ihr und ihrem neuen Freund Steffen. Mit dem Schnappschuss wollte die 27-Jährige sich nach der Pleite mit ihrem Ex-Freund Hakan ausreichend Zeit lassen.

Jenny Frankhauser: Erschütternde Beichte nach dem Tod ihres Opas

Jenny zeigt ihren heißen Freund

Pünktlich zum Fest der Liebe hat das „ “-Sternchen sich aber endlich überwinden können. Bisher durfte man ihren Schatz nur von hinten oder von der Seite sehen.

In den Kommentaren werden Jenny und Steffen mit süßen Komplimenten überhäuft. Ein Fan merkt sogar an, dass die zukünftigen Kinder der beiden sicherlich schöne Augen haben werden. Das sieht die YouTuberin scheinbar auch so und kommentiert begeistert „Jaaaa“ mit zahlreichen Herzchen-Emojis. Hach! Muss Liebe schön sein…

Skandal um den neuen Freund von Jenny Frankhauser! Alle Details erfahrt ihr im Video: