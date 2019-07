Reddit this

Jenny Frankhauser: Knallharte Ansage an ihre Fans!

Jennifer Frankhauser hat die Nase voll! Nach der traurigen und bitteren Trennung von Hakan will sie einfach nur ihre Ruhe haben. Doch immer wieder schicken ihre Fans ihr verletzende Nachrichten und machen es unmöglich, die Sache zu vergessen und wieder nach vorne zu blicken.

Als Jenny Frankhauser vor wenigen Tagen die Trennung von ihrem Freund Hakan verkündete, war der Schock groß. Unter Tränen stellte sie klar, dass sie sich nicht weiter zu der Sache äußern wolle. Obwohl die 26-Jährige hoffte, dass ihr Verflossener die Details der Trennung für sich behält, wurde sie schwer enttäuscht.

In einem langen -Video erklärte Hakan schon kurze Zeit später, wie er zu der Trennung steht und veröffentlichte sogar private Chat-Nachrichten, Fotos und Videos. Jenny brach daraufhin in Tränen aus und berichtete in ihrer -Story, dass sie die Sache endgültig hinter sich lassen möchte.

Fans reißen alte Wunden auf

Scheinbar gelingt ihr das nicht sonderlich gut, denn Fans scheinen ihr immer wieder verletzende Fotos, Videos und Äußerungen ihres Ex-Freundes zu schicken. Deshalb sieht Jenny sich nun dazu gezwungen, ihren Followern eine knallharte Ansage zu machen.

„Ich bitte euch, mir nicht mehr von der anderen Seite zu schicken. Das Thema ist für mich durch. Ich möchte einfach meine Ruhe. Interessiert mich nicht. Die Seite ist blockiert, ich sehe es auch gar nicht“, feuert sie auf Instagram.

