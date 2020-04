Jenny Frankhauser: Kontaktabbruch! Jetzt greift sie hart durch

Jenny Frankhauser hat die Nase voll! Während der häuslichen Isolation renoviert sie nicht nur ihre Wohnung, sondern organisiert auch ihr Leben neu. Auf gesteht sie, dass sie einen radikalen Neuanfang gewagt hat!

Jenny beendet den Kontakt

„Ich habe meine Nummer gewechselt, mit vielen Menschen, die mit nicht gutgetan haben, den Kontakt beendet“, erklärt Jenny selbstbewusst. Mit dieser Entscheidung fühle sie sich sehr gut. „Ich fühle mich anders. Aufgeräumt. Ich habe viel Zeit zum Nachdenken momentan und mir ist so viel klar geworden.“

Aus den bösen Ereignissen der letzten Monate hat die 27-Jährige mittlerweile gelernt. Von nun an will sie niemanden in ihrem Leben haben, der sie nicht glücklich macht. „Ich weiß jetzt ganz genau was ich will“, stellt sie klar.

