Jenny Frankhauser: Krankheits-Drama!

Jenny Frankhauser geht es gar nicht gut, wie sie ihren Fans via mitteilte. Seit mehreren Tagen hat sie mit schweren Magenproblemen zu kämpfen.

So schlecht geht es Jenny

"Ich habe wie Magenbrennen und Sodbrennen zusammen", klagte sie den Followern ihr Leid. "Eigentlich habe ich einen Bauernmagen. Ich komme aus der Pfalz. Da muss wirklich was Krasses passieren, dass ich Magenprobleme habe. Ich habe schon Fischaugen und vergammelte Maden gegessen. Ich hatte so etwas in meinem ganzen Leben noch nicht." Kurz bevor sie das Video aufnahm, musste sie sich sogar heftig übergeben. "Mir geht es jetzt besser, aber das dauert jetzt ein bis zwei Stunden und dann fängt mein Magen wieder an zu brennen."

Ist Jenny schwanger?

Um jedoch gleich allen Gerüchten den Wind aus den Segeln zu nehmen, stellte sie klar: "Nein, ich bin nicht schwanger! Ich wüsste nicht von wem." Jetzt will Jenny erstmal zum Arzt gehen und eine Magenspiegelung machen lassen. Lässt sich nur hoffen, dass es nichts Ernstes ist...