Jenny Frankhauser: Krankheits-Update an ihre Fans!

Erst vor einigen Wochen erschütterte Jenny Frankhauser ihre Fans mit der traurigen Nachricht, dass sie unter einem Lipödem leidet. Dabei handelt es sich um eine Fettvermehrung, die in den Beinen, im Gesäß und in den Armen auftritt. Es kommt zu Wassereinlagerungen und Spannungsschmerzen. Für ihre Fans ein absoluter Schock! Für Jenny jedoch kein Grund um den Kopf in den Sand zu stecken!

Jenny Frankhauser & Daniela Katzenberger: Versöhnung nach Costas Tod?

Jenny Frankhauser zeigt sich stark

Via teilt Jenny nun einen Schnappschuss von sich, bei dem sie ihren Gefühlen freien Lauf lässt. Jenny ist auf dem Bild zu sehen, wie sie im Bikini an einem Pool sitzt und selbstbewusst nach vorne blickt. Dazu kommentiert die Halbschwester von : "Never give up! Stay focused, stay strong, stay positive!" (deutsch: "Gib niemals auf! Bleib fokussiert, bleib stark, bleib positiv!"). Ehrliche Worte, die zeigen: Jenny ist eine waschechte Kämpfernatur. Und auch ihre treuen Fans stehen ihr bei.

Jenny Fans stehen hinter ihr

Wie unter dem Post deutlich wird, kann sich Jenny in dieser schweren Zeit voll und ganz auf ihre treuen Followers verlassen. So kommentieren sie: ""Du hast eine superschöne Ausstrahlung" sowie "Du kommst sehr warmherzig, authentisch und ehrlich rüber. (…) Lass dich nie verbiegen, durch niemanden! Du bist genau richtig!" Mehr Fan-Liebe geht definitiv nicht!