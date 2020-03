Jenny Frankhauser: Liebes-Aus mit Freund Steffen!

Jenny Frankhauser hatte bisher einfach kein Glück mit den Männern. Ihre Beziehung mit Ex-Freund Hakan endete in einem erbitterten Rosenkrieg. Im Oktober 2019 machte die Ex-Dschungelkönigin ihre Liebe zu Steffen öffentlich. Mit ihm sollte alles anders werden. Doch jetzt ist schon wieder Schluss...

Jenny Frankhauser: "Ja, ich bin Single"

In ihrer -Story bestätigt Jenny das Liebes-Aus: "Ja, ich bin Single. Weiteres Statement wird es von mir nicht geben." Über die genauen Gründe spricht Jenny nicht. Aber den Kopf in den Sand stecken, will sie wegen der Trennung anscheinend nicht. "So viele Dinge, die früher für mich eine Katastrophe gewesen wären, erzeugen heute nur noch ein Achselzucken. Älter werden rockt", schreibt sie zu ihrem aktuellsten Foto, auf dem sie sich mit wilder Lockenmähne zeigt.

Jenny Frankhauser verkündet auf Instagram die Trennung Foto: Instagram/ jenny_frankhauser

Gemunkelt wurde über eine Trennung schon seit einiger Zeit. Vor kurzem löschte Jenny alle Pärchenbilder von ihrem Account. Damals erklärte sie: "Ich möchte nicht mehr so durchsichtig sein. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Diese ständigen Spekulationen und dieses Druckgemache. Ist sie jetzt Single? Ist sie vergeben? Darum geht es doch gar nicht! Ich habe meine Seite schon gehabt, da war ich Dauer-Single. Es geht hier nicht um Couplegoals. " Wie schade, dass sich die Vermutungen der Fans jetzt wirklich bewahrheitet haben...

