Jenny Frankhauser: Liebes-Comeback mit dem Ex!

Jenny wurden in der Vergangenheit in Sachen Liebe immer wieder Steine in den Weg geschmissen. So lieferte sie sich unter anderem im vergangen Jahr einen erbitterten Rosenkrieg mit Ex-Freund Hakan und trug die Trennung von ihm in der Öffentlichkeit aus. Nicht nur für Jenny alles andere als leicht! Auch ihre Fans machten sich große Sorgen um ihr Idol! Doch wie es scheint, konnte Jenny diese doofe Zeit endlich hinter sich lassen...