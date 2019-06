Jenny Frankhauser: Liebes-Drama um Freund Hakan

Pech auf der Waage, Glück in der Liebe – so könnte man die Liebesgeschichte von Jenny Frankhauser (26) und ihrem neuen Freund Hakan Akbulut (28) kurz zusammenfassen. Doch meint es der Fitnesstrainer wirklich ernst mit ihr? Einige Fans von Jenny haben da so ihre Zweifel…

„Ich habe ihn vor ein paar Monaten plötzlich auf vorgeschlagen bekommen und fand ihn direkt toll“, schwärmt Jenny gegenüber "Closer". „Eigentlich haben wir geschrieben, weil ich ihn als Personal Trainer um Hilfe beim gebeten habe. Schnell wurde uns beiden aber klar, dass es um mehr als nur Fitness geht.“ Was sie an ihm besonders gereizt hat?

Jenny Frankhauser ist total verliebt

„Ich finde sein Lächeln einfach sooo unglaublich schön“, flötet die Sängerin. „Er gibt mir das Gefühl, wunderschön zu sein. Bei ihm fühle ich mich gut. Er liebt mich so unperfekt, wie ich bin.“ In der Vergangenheit hatte Jenny eher wenig Glück mit den Männern. Ihr letzter Freund hat sie sogar mit einer ihrer Freundinnen betrogen! Ist es dieses Mal wirklich Liebe? Zahlreiche Fans sind sich sicher: Nein! „Man sieht ihm an, der meint es nicht ernst. Das wird nix auf Dauer. Wünsche dir, dass ich unrecht habe“, schreibt ein besorgter User unter das Liebes-Posting. Zahlreiche stimmen zu. Was Jenny dazu sagt? „Gar nichts.

Jenny Frankhauser nach Liebes-Outing: Jetzt lässt sie die süße Bombe platzen!

Ich weiß, was ich tue. Ich vertraue ihm zu 100 Prozent, und ich weiß und spüre, wie sehr er mich liebt.“ Dass eine Beziehung zu einem Promi in Sachen Karriere förderlich sein kann, ist trotzdem nicht von der Hand zu weisen. Denn innerhalb eines Tages bekam der Fitnesstrainer über 1.000 Follower mehr. Und die werden ganz genau im Auge behalten, ob er Jenny auch wirklich gut behandelt!