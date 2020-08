Jenny Frankhauser: Liebes-Hammer während "Promi Big Brother"! Sie ist vergeben!

Jenny hatte in der vergangen Zeit definitiv kein Glück in der Liebe. So machte die Beauty erst im letzten Jahr mit einer Reihe von Negativ-Schlagzeilen über ihre Trennung von Hakan von sich reden. Die beiden lieferten sich in der Öffentlichkeit einen waschechten Rosenkrieg und Jenny musste eine Reihe von bösen Anfeindungen über sich ergehen lassen. Für die Beauty alles andere als leicht! Doch wie nun ihre Mama Iris Klein berichtet, hat Jenny endlich einen neuen Mann fürs Leben gefunden.