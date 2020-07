Jenny Frankhauser: Liebes-Überraschung! Damit hat keiner gerechnet

Mittlerweile sieht es jedoch so aus, als hätten Jenny und Steffen sich wieder ineinander verliebt! Darauf deutet beispielsweise hin, dass der tätowierte Schönling sein Instagram-Profil mit einem "J", einem Herzchen und einem Schloss-Emoji versehen hat. Sein Herz gehört also einer Dame, die ein J am Anfang ihres Namens hat.