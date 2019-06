Jenny Frankhauser: Neue Frisur!

Die blonde Phase hat bei Jenny Frankhauser ja nicht wirklich lange gehalten. Erst Anfang Mai färbte die Schwester von ihre Haare hell. Die sind jetzt Geschichte!

Jenny Frankhauser: Blitz-Hochzeit mit Hakan?!

Jenny Frankhauser hat wieder eine neue Frisur

Denn jetzt war Jenny Frankhauser wieder beim Frisur. Das Ergebnis: Sie hat jetzt wieder dunkle Haare. Sie sieht also quasi aus wie vor der Blondierung. "Same but different", schreibt die 26-Jährige zu ihrem neuen Look.

Die Fans sind begeistert. "Steht Dir wirklich sehr sehr gut", schreibt ein Fan. Ein anderer meint: "Sieht super aus.finde es schöner als das blond!"

Doch was sagt eigentlich Freund Hakan Akbulut dazu?

Jenny Frankhauser ist frisch verliebt

Seit einigen Wochen schwebt Jenny auf Wolke Sieben. Sie ist mit dem Fitness Model Hakan Akbulut zusammen und beide sind total verliebt - ob mit hellen oder dunklen Haaren....