Jenny Frankhauser: Neue Frisur! Sie überrascht mit einem coolen Look

"Wir haben die Extensions stark reduziert, die Haare frisch gefärbt und einen Spliss-Schnitt gemacht. Jetzt sollen sich die Haare erholen", verrät Jenny in ihrer Instagram-Story. "Meine Haare werden es mir danken und es sieht trotzdem schön aus."

Was Steffen wohl von dem neuen Look seiner Freundin hält? Die beiden feierten vor wenigen Tagen ihr 1-jähriges Jubiläum und ließen sich an diesem besonderen Tag sogar Partner-Tattoos stechen. Bald wollen sie in ihre erste gemeinsame Wohnung ziehen. Und auch über Nachwuchs haben die beiden schon nachgedacht... Wie schön!

