Jenny Frankhauser: Neue Hiobsbotschaft!

Die Nachricht riss Jenny Frankhauser den Boden unter den Füßen weg. Als sie zum Arzt ging, weil sie sich die Besenreiser an den Beinen entfernen lassen wollte, bekam sie plötzlich die Schock-Diagnose Lipödem! "Jetzt ist es Gewissheit. Doch was nun? Sport und Eiweißreiche Ernährung machen es noch schlimmer? Eine unheilbare Krankheit, die nur schlimmer wird? Die Lösung? Lebenslang Kompressionsstrümpfe und Lymphdrainage, oder doch eine OP und hilft das überhaupt? Ich bin so ratlos...", schrieb sie verzweifelt bei . Doch nun kommt es noch schlimmer!

Nach der Schock-Diagnose: Fiese Klatsche für Jenny Frankhauser

Jenny Frankhauser: Nicht nur ihre Beine sind betroffen

Wie Jenny Frankhauser nämlich jetzt klarstellt, hat sie die Krankheit nicht nur an den Beinen! "Die schlechte Nachricht ist, dass ich auch in den Armen Lipödem habe. Da habe ich zwar noch nicht so Beschwerden, außer, wenn ich meine Arme lange oben habe. Das ist jedoch nur der Anfang der Beschwerden beziehungsweise der Schmerzen", lässt sie ihre Follower wissen.

Ein harter Schlag für die Influencerin. Mit dem sie aber nicht alleine ist!

Auch Iris Klein leidet unter der Krankheit

Jenny Frankhauser ist nicht die einzige Frau in der Familie, die unter der Diagnose leidet. Auch Mama ist betroffen! "Meine Mutter meinte nur 'Willkommen im Club'. Es hat einfach jede Frau bei uns. Meine Mama, meine Oma, meine Tanten... Ich wusste das nicht", gesteht sie gegenüber "Bild". Einfacher wird es dadurch für die Sängerin aber wohl trotzdem nicht...