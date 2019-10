Jenny Frankhauser: Neuer Freund? Diese Botschaft ist eindeutig

Im Juli eskalierte die Situation: Nach drei Monaten Liebe trennte sich Jenny Frankhauser von Freund Hakan und eine Schlammschlacht epischen Ausmaßes begann. Prügel- und Untreuevorwürfe inklusive. Den Männern hatte der Social Media-Star danach erstmal abgeschworen. Doch hat sich das Blatt jetzt etwa gewendet?

Jenny Frankhauser macht gerade Mädels-Urlaub im ägyptischen Hurghada. Auch wenn die 27-Jährige eine Menge Spaß zu haben scheint, kreisen ihre Gedanken offenbar um eine ganz bestimmte Person. In ihren -Storys lässt Jenny ihre Follower an ihrem Urlaubsvergnügen teilhaben. Was dabei auffällt: In besonders romantischen Situationen, wie zum Beispiel einem Sonnenuntergang überm Meer, fügt sie ihren Storys den Buchstaben S umrahmt von einem Herz bei. An wen sich diese kryptische Botschaft wohl richtet?

Ist Jenny Frankhauser frisch verliebt?

Wer S ist, hat Jenny Frankhauser noch nicht verraten. Eine Freundin? Nichte Sophia? Oder vielleicht doch ein neuer Mann in ihrem Leben? Bleibt abzuwarten, ob sie dieses Geheimnis bald lüften wird...

Wer ist der mysteriöse S? Foto: Instagram

In anderen Instagram-Posts deutete Jenny ebenfalls an, dass sie nach der traumatischen Trennung von Hakan nun wieder nach vorne blickt. "Die Vergangenheit zeigt deine Taten, die Zukunft ob du daraus gelernt hast", schrieb sie unter ihr neuestes Bild. Und davor: "Du kannst nicht zurück und den Anfang ändern, aber du kannst jetzt neu anfangen und somit das Ende ändern." Klingt ganz so, als würde für Jenny nun ein neues Kapitel beginnen - vielleicht auch in der Liebe...

