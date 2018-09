Jenny Frankhauser: Neuer Look! Die Haare sind ab

Jenny Frankhauser hat sich einen komplett neuen Look verpasst. Seit drei Jahren kennen wir die Halbschwester von mit blonden Haaren – damit ist jetzt Schluss! Denn Jenny Frankhauser hat eine radikale Veränderung vorgenommen.

Deutlich kürzere Haare

Sie hat sich erst vor einiger Zeit von ihren blonden Haaren getrennt. Das ist aber noch nicht alles: Von ihren Extensions hat sie sich jetzt ebenfalls verabschiedet und trägt jetzt deutlich kürzere Haare. "Wahnsinn, wie dick meine Haare trotz Extensions geworden sind", schrieb sie zu dem Schnappschuss.

Die Fans finden, dass ihr der Look mega gut steht. „Das passt voll gut zu dir“ oder "Bitte keine Extensions mehr, die sieht so toll aus diese Länge" schreiben die Fans in den Kommentaren. Auch Jenny Frankhauser selbst scheint mit dem neuen Look total zufrieden zu sein.