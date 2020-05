Reddit this

Jenny Frankhauser: Neuer Look! Kleine Veränderung mit großer Wirkung

Jenny Frankhauser kann ihr Glück kaum fassen. Endlich darf sie wieder in den Beauty-Salon gehen und sich verschönern lassen!

In den letzten Wochen fühlte Jenny Frankhauser sich nicht mehr wohl in ihrer Haut. -Salons mussten während der Corona-Krise ihre Türen schließen und nehmen erst jetzt langsam wieder den Betrieb auf. Nun kann die Influencerin sich endlich wieder verwöhnen lassen!

Jenny ist wieder glücklich

Auf zeigt Jenny sich nun mit einem neuen Look. Nachdem sie während der häuslichen Isolation auf Wimpernverlängerungen und andere Behandlungen verzichten musste, überrascht sie nun mit langen, schwarzen Wimpern und dunklen Augenbrauen. Eine kleine Veränderung, die sie jedoch richtig glücklich macht!

Jenny Frankhauser vor und nach ihrer Beauty-Behandlung. Foto: Instagram/@jenny_frankhauser

„Ich sehe wieder aus wie ein Mensch“, schwärmt Jenny. „Ich habe mich so unwohl gefühlt. So nackig und krank und müde. Die Blondinen wissen, was ich meine. Keine Wimpern, keine Augenbrauen… das bin nicht ich. Ich fühle mich jetzt wieder richtig wohl.“

Na, das ist ja die Hauptsache…

