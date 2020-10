Jenny Frankhauser: Neues Liebes-Drama kurz vorm Umzug in die gemeinsame Wohnung

Die erste gemeinsame Pärchen-Wohnung ist normalerweise ein Grund zur Freude. Aber Jenny Frankhauser scheint den Schritt schon jetzt zu bereuen…

Geht ihr vielleicht doch alles zu schnell? Schließlich verkündeten Jenny und ihr Freund Steffen gerade erst ihr lange geheim gehaltenes Liebes-Comeback. Nur drei Wochen später folgte die Nachricht: „Wir ziehen zusammen.“

Jenny Frankhauser hat Beziehungs-Panik

Vorfreude, Glück, Euphorie? Keine Spur! Zumindest nicht bei Jenny, die auf Instagram kein Geheimnis daraus macht, wie sehr der Gedanke an eine gemeinsame Zukunft sie stresst. „Ich bin ein leichter Autist, ich komme nur schwer mit Veränderungen klar“, gesteht die kleine Schwester von Daniela Katzenberger (34). Und schüttet ihren Fans ihr Herz aus: „Ich brech so oft am Tag zusammen, das kriegt ihr gar nicht mit. Ich sitze da und weine und mein Freund weiß nicht wieso.“