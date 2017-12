Jenny Frankhauser: Löwen-Tattoo für verstorbenen Vater

Zweites Tattoo für Jenny Frankhauser!

Nachdem sich die 25-Jährige vor einigen Monaten erstmals unter die Nadel legte und sich den Namen ihres vestorbenen Vaters auf den Unterarm tätowieren ließ, folgte jetzt das nächste Tattoo!

Auf Facebook präsentierte Jenny den Fans jetzt stolz das gestochene Ergebnis: Einen Löwen auf der Innenseite ihres Oberarmes!

In einem YouTube-Video erklärte die kleine Schwester von Daniela Katzenberger des Weiteren, dass auch das Motiv ihrer zweite Körperkunst in Gedenken an ihren Vater gewählt wurde:

"Mein Papa ist vom Sterzeichen Löwe, und er hat auch immer einen Löwenring angehabt", so Jenny Frankhauser.

"Also, der steht einfach für meinen Papa, und ja, der Löwe ist beschützend."

Eine Wahl, die auch die Fans der Sängerin zu rühren scheint:

"Hammer Tattoo! Steht dir sehr gut", kommentiert ein User das Foto, "Eine wunderschöne Erinnerung dein Papa wäre so stolz auf dich", findet auch ein anderer.