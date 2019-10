Jenny Frankhauser: OP-Schock! Bittere Nachrichten von der 27-Jährigen

Ihr bleibt aber auch nichts erspart: Im Ägypten-Urlaub verdarb sie sich übel den Magen, und nun muss Jenny Frankhauser auch noch unters Messer. Die 27-Jährige postete sich direkt nach ihrer Rückkehr nach Deutschland aus der Arztpraxis beim Blutabnehmen. Doch was ist passiert?

Ihren Followern erklärte Jenny Frankhauser, dass ihre erste Lipödem-OP bevorsteht. "Wir fangen an bei den Oberschenkel, da bin ich halbwach, also nicht komplett in Vollnarkose. Ich bin gespannt und nervös", so die Schwester von .

Jenny Frankhauser lässt ihr Lipödem operieren

Erst vor einigen Monaten erhielt die Jenny die Diagnose Lipödem. Bei dieser chronischen Fettverteilungsstörung tritt eine oft schmerzhafte Vermehrung des Fettgewebes, meist an Armen und Beinen, auf. Da ein Lipödem nicht geheilt werden kann, gilt eine Fettabsaugung neben Kompressionstherapie und Lymphdrainage als gängige Behandlungsmethode.

Jenny Frankhauser: Dramatische Szenen im Horror-Urlaub!

Für Jenny Frankhauser wäre es nicht die erste Fettabsaugung. Trotzdem macht sie sich Sorgen wegen des Eingriffs. "Die zweite OP ist dann im Januar, dann werden Unterschenkel, Oberschenkel-Korrektur und Arme gemacht. Das wird dann schon ein bisschen krasser. Da werde ich mich erstmal nicht mehr bewegen können", vermutet sie. Bleibt zu hoffen, dass sie die beiden OPs gut überstehen wird...

Hat sich Jenny Frankhauser inzwischen mit Schwester Daniela versöhnt? Im Video spricht sie Klartext: