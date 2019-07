Jenny Frankhauser: Pikante Stripper-Enthüllung um Freund Hakan

Reddit this

Sie waren sooo verliebt, sprachen sogar schon über gemeinsame Kinder. Doch nach nur wenigen Wochen Beziehung ist die Liebe zwischen Jenny Frankhauser und ihrem Hakan erloschen. Aber was steckt hinter der unerwarteten Trennung? Hängt das Liebes-Aus etwa mit Hakans pikanter Vergangenheit zusammen?

Wie "Bild" berichtet, war das Fitness-Model früher Stripper. Für 150 Stunde soll er unter dem Künstlernamen "Helios" die Hüllen fallen gelassen haben. Zusammen mit der niederländischen Stripper-Truppe "Sugar Boys" mischte er Junggesellinnenabschiede auf. Für Jenny Frankhauser ein No-Go?

Die Schwester von hat sich bisher noch nicht dazu geäußert, ob sie von Hakan bewegter Vergangenheit wusste - oder ihr sein Stripper-Vorleben etwas ausmacht. Er hat allerdings nie ein Geheimnis aus seinem Nackidei-Job gemacht, trat sogar in einer holländischen TV-Show als Stripper auf.

Jenny Frankhauser: Immer Ärger mit Hakan

Fest steht, dass es von Anfang an Differenzen zwischen Jenny und Hakan gab - auch wegen ihres Lipödems. Die krankhafte Fettvermehrung an Armen und Beinen zwang sie zum totalen Sport-Verzicht. Dennoch schwitzte Jenny zuletzt immer wieder beim Krafttraining – mit Kompressionsstrümpfen. Nicht ungefährlich, denn Spezialisten warnen: Training mit Gewichten kann die Gefäße zusätzlich schwer belasten. Quälte sich Jenny etwa für Lover Hakan? Sport sei zwischen den beiden ein Reizthema, gab die Katzenberger-Schwester zu: „Er sagt: ‚Hey, gesunde Ernährung, mach Sport.‘ Ich sage wiederum: ‚Nein, Sport tut mir weh. Kraftsport macht es noch schlimmer.‘“ Haben diese Streitereien am Ende etwa zur Trennung geführt?

Jenny Frankhauser & Hakan: Ist das der wahre Trennungsgrund?

Viele Fans von Jenny Fankhauser spekulieren auch darüber, dass Hakan in der Beziehung untreu gewesen sein könnte. Ob an den Vorwürfen wirklich etwas dran ist, wollte Jenny ebenfalls nicht kommentieren. Bleibt abzuwarten, ob sie in den nächsten Tagen die Kraft finden wird, um über den wahren Trennungsgrund zu sprechen...

Auch der Streit mit Schwester Daniela Katzenberger macht Jenny zu schaffen. Die neueste Entwicklung erfahrt ihr im Video: