Als Jenny Frankhauser überraschend ihren Vater verlor, brach für sie eine Welt zusammen. Bis heute wirft sie vor, in dieser schwierigen Zeit nicht für sie da gewesen zu sein. Seit fast zwei Jahren herrscht Eiszeit zwischen den Halbschwestern.

Alle Zeichen stehen auf Versöhnung

Nun geht die Kult-Blondine aber überraschend einen Schritt auf Jenny zu. Um die 26-Jährige zu unterstützen, teilte sie ihren neuen Cover-Song „Es tut mir doch so leid“ in ihrer Insta-Story und teilte ihren Followern mit, wie stolz sie auf ihre Schwester ist. Was für eine süße Versöhnungsgeste!

Ob sich Dani und Jenny wohl bald wieder vertragen? Auch ließ es sich nicht nehmen, ihre Tochter zu unterstützen. „Mama ist so stolz auf dich“, schrieb sie begeistert und bekam dafür ein Herz-Emoji zurück. Nur auf Danielas Unterstützung hat die Sängerin bisher noch nicht direkt reagiert...