Jenny Frankhauser: Schlimme Nachrichten! Jetzt muss Steffen ihre Tränen trocknen

Immer wieder bekommt Jenny Nachrichten von ihren besorgten Fans. Viele wollen versuchen, ihr zu helfen. Leider sind auch viele ungefragte Ratschläge und Horrorgeschichten mit dabei, die ihr große Angst machen! Deshalb sieht sie sich nun dazu gezwungen, ein Machtwort zu sprechen!

"Ich habe gestern so viel geweint und hatte so schlimme Gedanken und Gefühle, die völlig unbegründet und unnötig waren, für mich und auch für mein zweites Baby im Bauch. Ich bitte euch inständig, mir niemals mehr etwas zu schreiben, was mit dem Thema Tod zu tun hat", schreibt Jenny auf ihrem Instagram-Kanal. Der Grund: Nachdem die besorgte Mama ihren Fans geschildert hat, welche Symptome ihr Sohn Damian derzeit hat, wurde sie von vielen Followern auf einen herzkranken Jungen hingewiesen, der an seiner Erkrankung gestorben ist.

"Es ist nicht in Ordnung, mir so etwas zu schreiben oder das zu vergleichen. Prinzipiell kann man ja sagen, lass mal das oder das untersuchen, um dies oder jenes auszuschließen, aber auf ein verstorbenes Kind zu appellieren, ist nicht richtig und versetzt mich unnötig in Panik", erklärt die 31-Jährige.

Worte, die ihre Fans sich hoffentlich zu Herzen nehmen werden...