Jenny Frankhauser: Schlimme Schmerzen - sie muss operiert werden

Seit Jahren hat der TV-Star mit der Fettgewebsstörung Lipödem zu kämpfen, wurde deswegen sogar schon einmal operiert. Und auch heute leidet sie noch unter Schmerzen.

"Meine Schmerzen sind aktuell extrem stark. Ich habe täglich das Gefühl, dass meine Beine gleich platzen", erklärt die Beauty offen gegenüber "Promiflash". Die Schmerzen sind sogar so groß, dass sie sich wieder unters Messer legen will. "Ich werde mich in naher Zukunft wieder operieren lassen müssen und hoffentlich danach schmerzfrei leben können", so Jenny weiter.

Bleibt nur zu hoffen, dass sie Schmerzen dann wirklich verschwinden und Jenny sich nicht mehr quälen muss...

