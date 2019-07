Reddit this

Jenny Frankhauser: Schock-Beichte! So schlecht geht es ihr wirklich

Jenny Frankhauser leidet an einem Lipödem. Die Schmerzen sind teilweise fast unerträglich, wie sie jetzt verrät...

Vor kurzem musste Ex-Dschungelkönigin Jenny Frankhauser bittere Nachrichten verkraften. Bei der 26-Jährigen wurde ein Lipödem diagnostiziert. "Monatelang trainierte ich täglich, bis mir langsam die Motivation ausging. Warum? Ich hatte nicht nur das Gefühl, dass sich an meinen Beinen überhaupt nichts tut, nein, es wurde sogar irgendwie schlimmer... An eine Krankheit habe ich da aber wirklich nicht gedacht", klagte sie den Fans via ihr Leid.

Jenny Frankhauser: "Es ist eigentlich ein Dauerschmerz"

Besonders mit den starken Schmerzen hat Jenny zu kämpfen. "Lipödem tut jeden Tag weh, die ganze Zeit. Auch jetzt habe ich das Gefühl, meine Unterbeine platzen gleich. Also, es ist eigentlich ein Dauerschmerz", erklärt sie im Interview mit "Promiflash". Mittlerweile habe sie rausgefunden, dass sie an kühlen Tagen weniger Beschwerden hat als an warmen.

Jenny Frankhauser und Freund Hakan: Zwillings-Sensation!

Freund Hakan steht Jenny zur Seite

Trotzdem ist für Jenny ein normaler Alltag momentan nicht denkbar. "Kraftsport mache ich gar nicht mehr. Oder ich wollte joggen gehen, danach haben mir die Beine extrem wehgetan, mache ich also auch nicht mehr." Deshalb will sich die Schwester von im Herbst einer Operation unterziehen.

Unterstützung bekommt sie in dieser schweren Zeit von Freund Hakan. "Er sagt, dass ich einen Traumkörper habe, er mag jedes Pfund an mir", schwärmt sie gegenüber "Promipool". "Wenn es nach ihm ginge, könnte ich genauso bleiben wie ich bin. Und trotzdem wird er mir natürlich sehr viel helfen, vor allem nach der OP brauch ich dann viel Hilfe."

