Jenny Frankhauser: Schock-Enthüllung! Sie ist fix und fertig

Traurige Nachrichten von ! Wie die 27-Jährige auf berichtet, musste sie in der Nacht um das Leben ihrer kleinen Hündin bangen. Doch was ist passiert?

Drama um Hündin Hailey

Ihre kleine Chihuahua-Dame übernachtete bei Jennys Oma. Diese rief sie jedoch panisch an und berichtete: „Die Hailey hat Schaum vor dem Mund und kriegt kaum Luft!" Sie machten sich sofort auf den Weg in die Tiernotklinik, in der die kleine Fellnase Spritzen bekommen musste.

„Ich war fix und fertig und hab die ganze Nacht geweint“, erklärt Jenny aufgelöst. „Das ist für mich mein Baby. Das ist nicht nur ein Tier, sondern Familie.“ Bisher weiß man noch nicht, was Hailey fehlte. „Ich habe so Angst gehabt, dass es ein Giftköder war oder etwas in der Art, sie frisst ja alles, was herumliegt", verrät die Influencerin.

Mittlerweile hat sich der süße Vierbeiner etwas erholen können. Bleibt zu hoffen, dass der Spuk endgültig vorbei ist…

