Jenny Frankhauser: Schockierende Beichte!

Eigentlich wollte Jenny Frankhauser nur ein bisschen mit ihrem Opa quatschen. Als dieser sie allerdings nach einem fremden Mann fragt, wird sie stutzig.

"Mein Opa fragt, wer bei mir geschlafen hat, von Sonntag auf Montag, ein Mann und warum der so unfreundlich ist. Ich so: Was, Wie?", erzählt sie in ihrer -Story. Die Dschungelkönigin schien verwirrt zu sein, denn sie hatte keinen Übernachtungsgast.

Wer ist der fremde Mann?

Schnell stellte sich heraus, dass die Bauarbeiter, die gerade den Hof von Jenny renovieren, einen fremden Mann entdeckt hatten. Sie bestätigten dem Opa, dass der Unbekannte dunkle Haare hatte, sehr unhöflich war und sich auf dem Grundstück befand.

"Stell dir mal vor, da schläft jemand einfach in meinem Bett und ich weiß es nicht", sagt Jenny verunsichert. Trotzdem versucht sie, die Sache mit Humor zu nehmen – obwohl sie innerlich sicherlich ein ziemlich mulmiges Gefühl hat.