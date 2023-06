Jenny Frankhauser: Schwanger mit Baby Nummer 2? Bikini-Bild sorgt für Wirbel

Auf Instagram postete die Neu-Mama ein Bild von sich im roten Bikini und sorgt damit für ziemlich viel Wirbel bei den Fans. Neben Komplimenten wie "Wow, was für ein Hammer-Bild" und "Du siehst so gut aus", wollen einige einen kleinen Babybauch erkannt haben. "Oh bist du wieder schwanger? Wann ist es soweit?", schreibt eine Followerin frech. Doch Jenny nimmt's mit Humor, antwortet ironisch: "Gleich. Bin schon in den Wehen."