Jenny Frankhauser: Sie hat endgültig genug!

Oh je! Arme Jenny Frankhauser! Obwohl die Beauty eigentlich für ihre lebensfrohe Art bekannt ist, erläutert sie nun, dass sie momentan alles andere als gut drauf ist. Doch was ist der Grund dafür?

Was ist denn mit Jenny Frankhauser los? Eigentlich ist die dafür bekannt, dass sie sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen lässt. Doch nun die traurige Realität. In einem überraschenden Statement macht Jenny ihrer Gefühlslage nun mächtig Luft...

Jenny Frankhauser: Einsam und verlassen! Schlimmes Trennungs-Drama

Jenny Frankhauser ist genervt!

Via " " lässt Jenny nun die Gefühlsbombe platzen! So berichtet sie in ihrer Story, dass sie gestern einen absolut negativen Tag hatte. Jenny erläutert: " (...) eigentlich wollte ich mich den ganzen Tag nicht melden. Ich wollte mein Handy auslassen und mit niemanden sprechen. Kennt ihr das, wenn ihr einfach eure Ruhe wollt, also mit niemanden sprechen, noch nicht mal 'Hallo' und 'Tschüss'?" Ehrliche Worte, die Jennys Fans von ihrem Idol gar nicht gewohnt sind. Doch hat Jenny einen Grund für diese Stimmung?

Jenny Frankhauser leidet unter Stimmungsschwankungen

Wie Jenny weiter verrät, litt sie gestern extrem unter Stimmungsschwankungen. So verrät sie: "Ich bin heute richtig scheiße drauf, aber so richtig! Wobei jetzt gerade geht es wieder, zum Abend hin geht es wieder. Ich war aber heute Morgen einfach richtig pissig." Warum Jenny gestern unter solchen Stimmungsschwankungen litt, verriet uns die Schönheit allerdings nicht. Ist jedoch zu hoffen, dass ihr Tag heute besser läuft...