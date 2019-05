Jenny Frankhauser: Sie lässt die Baby-Bombe platzen!

Es wird nicht ruhig bei Jenny Frankhauser und ihrer Familie. Erst vor einigen Wochen machten Jenny und Halbschwester Daniela Katzenberger mit ihren öffentlichen Versöhnungs-Gesten von sich Reden. Nun die nächsten Neuigkeiten...

Jenny Frankhauser ist seit vier Jahren solo

Während es in Jennys Karriere momentan nicht besser laufen könnte, verzeichnet sie in Sachen Liebe nur wenige Erfolge. So geht die Halbschwester von nun schon seit vier Jahren als Single durchs Leben. Einzige Unterbrechung: Eine kurze Turtelei im 2017 mit ihrem damaligen Herz-Mann Rafael. Doch die Liebes-Freude hielt nur knappe sieben Wochen. Für Jenny jedoch kein Grund, um den Kopf in den Sand zu stecken...

Jenny spricht übers Kinderkriegen

Wie Jenny nun berichtet, könnte sie sich gut vorstellen Mama zu werden. So erklärt sie gegenüber "Promiflash": "Ich sage halt - ich will nicht irgendjemanden. Wenn ich jetzt meinen nächsten Partner habe, dann plane ich auch eine richtig feste Beziehung - auch mit Kindern und Zusammenziehen." Was für Hammer- ! Bleibt somit nur noch abzuwarten, wann Jenny ihre Mr. Right fürs Leben findet. Wir freuen uns schon jedenfalls schon jetzt auf die ersten Pärchen-Schnappschüsse.