Jenny Frankhauser: Sie startet als Schauspielerin durch

Das war auch für Jenny nicht immer leicht. "Das war ein jahrelanger Prozess. Ich habe irgendwann aufgehört, mich zu vergleichen und angefangen mich selbst zu mögen und zu akzeptieren. Klar habe auch ich meine Problemzonen, aber im Großen und Ganzen bin ich gut so, wie ich bin. Niemand ist perfekt", erklärt sie im "Bild Interview". "Durch das Dschungelcamp bin ich viel selbstbewusster geworden, weil ich über meine Grenzen ging und mich am Ende selbst überraschte. Dieses Selbstbewusstsein wollte ich durch ,Krass Schule‘ an die Schüler in der Serie und an die Zuschauer weitergeben."

Auf ihre neue Rolle im TV freut die 28-Jährige sich sehr. "Ich liebe es, neue Dinge auszuprobieren und ich finde es sehr spannend, mal in die Schauspielbranche reinschnuppern zu können. Ich kannte die Serie auch vorher schon, habe sie ab und an geschaut", schwärmt sie. Und wer weiß: Vielleicht wird man Jenny nach diesem Abenteuer ja auch in anderen TV-Serien sehen!

