Jenny Frankhauser: Schock-Beichte! So schlecht geht es ihr wirklich!

Damit hat sie selbst wohl am wenigsten gerechnet: Jenny Frankhauser hat die diesjährige Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" gewonnen und konnte sich zuletzt gegen Daniele Negroni und Tina York durchsetzen.

Die Dschungelcamper sind mittlerweile wieder in Deutschland gelandet. Besonders aber für die Dschungelkönigin bedeutet das viel Streß: Es stehen unzählige Interviews und TV-Auftritte an. Noch immer leidet sie an Jetlag und zu wenig Schlaf. Wie schlecht es ihr wirklich geht, hat sie jetzt in einem Interview verraten.

"Ja, wie man sehen kann, meine Augen sind richtig rot und glasig. Ich bin ja so müde. Es war so ein anstrengender, aber auch schöner Tag!", sagte Jenny Frankhauser jetzt bei RTL-"Guten Morgen Deutschland".

Die Kälte in Deutschland scheint ihr ebenfalls zuzusetzen. "Wir haben keine Winterjacke dabei, weil wir ja niemals gedacht haben, dass ich das gewinnen würde", so Jenny Frankhauser. Laut ihrer eigenen Aussage ist sie bis Ende Mai ausgebucht - da kommt noch ganz schön viel Streß auf sie zu...