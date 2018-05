Jenny Frankhauser: So sehr trauert sie um ihren verstorbenen Vater

Jenny Frankhauser: So sehr trauert sie um ihren verstorbenen Vater

Die Trauer von Dschungelkönigin Jenny Frankhauser (25) um ihren verstorbenen Vater ist auch ein Jahr nach dessen Tod noch groß!

Jenny Frankhauser: "Meine Trauer um dich wird mich ein Leben lang begleiten"

Zu seinem Todestag am ersten Mai ließ die 25-Jährige ihre Fans an ihrer Trauer teilhaben. Sie postete emotionale Botschaften in ihren Instagram-Storys.

"Meine Trauer um dich wird mich ein Leben lang begleiten. Und sie wird mich verändern", lautet einer der Sätze, den Jenny Frankhauser in dem sozialen Netzwerk hochgeladen hat.

Jenny Frankhauser. JoJo-Frust! So viel hat sie zugenommen

Ihre Fans stehen Jenny Frankhauser bei

Ein weiterer: "Der Verlust, den du fühlst, wenn eine geliebte Person stirbt, ist nicht das schlimmste Gefühl der Welt... ihn für den Rest deines Lebens vermissen zu müssen, ist das schlimmste."

Während ihre Fans Jenny Frankhauser beistehen und versuchen, sie mit liebevollen Nachrichten aufzumuntern, muss sie auf die Unterstützung ihrer Schwester Daniela Katzenberger wohl weiterhin verzichten.

Daniela Katzenberger schrieb ihrem Schwiegerpapa ein Gedicht

Diese postete am gleichen Tag eine Liebeserklärung an einen ganz anderen Vater - nämlich den ihres Mannes Lucas Cordalis: Costa Cordalis.

Zu seinem Geburtstag, der durch Zufall mit dem Todestag des Vaters ihrer Halbschwester zusammenfällt, schrieb die Katze ihrem Schwiegerpapa ein Gedicht.

Ob die Schwestern sich wohl wieder vertragen werden?

Eine Zeile daraus: "Bist nicht nur mein Schwiegervater, oder der Vater meines Mannes, sondern auch der beste Opa der Welt und Sophias absoluter Held".

Egal, ob Daniela Katzenbergers Liebeserklärung an ihren Schwiegerpapa eine Spitze in Richtung Jenny Frankhauser war, oder ob die Katze einfach nur nicht darüber nachgedacht hat - verletzt hat diese Vater-Liebe ihre Schwester ganz bestimmt.