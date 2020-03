Jenny Frankhauser: Süßes Geheimnis gelüftet!

Der Beziehungsstatus von Jenny Frankhauser sorgt seit einigen Wochen für Aufsehen. Eigentlich schien sie mit ihrem neuen Freund Steffen sehr glücklich zu sein, doch plötzlich verschwanden alle gemeinsamen Fotos von ihrem -Account. Und dann flog der tätowierte Schönling auch noch ohne sie in den Urlaub, der eigentlich als Pärchen-Reise geplant war!

Jenny Frankhauser: Juhu! Endlich gibt es das erste Pärchen-Pic mit Steffen

Ein Zimmer für das Baby

Obwohl unklar ist, ob Jenny derzeit noch vergeben ist oder nicht, denkt die 27-Jährige trotzdem an die Familienplanung. In ihrer Instagram-Story zeigt sie, wie sie ihr -Zimmer kurzerhand in ein Ankleidezimmer verwandelt hat. Sie erklärt: „Der größte Raum in meiner Wohnung war das YouTube-Zimmer, und der ist einfach viel zu schade, um als Abstellkammer genutzt zu werden.“ Und dann spricht sie plötzlich von Nachwuchs! „Ich habe ja den Platz, also warum dann nicht nutzen, und solange ich kein Baby habe, kann ich ja das Zimmer vor meinem Schlafzimmer nutzen. Und wenn ich eins habe, dann stelle ich ein Kinderbettchen rein“, verrät die Halbschwester von .

Was Steffen wohl dazu sagt? Er kehrt heute nämlich nach Deutschland zurück. Bleibt abzuwarten, ob wir die beiden von nun an wieder zusammen sehen werden oder ob ihre Liebe tatsächlich zerbrochen ist…

