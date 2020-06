Jenny Frankhauser: Total einfach! Sie lüftet ihr Body-Geheimnis

Wenn es um ihre Ernährung geht, tut die 27-Jährige sich oft schwer. Sie nascht gerne und gönnt sich auch mal ein saftiges Schnitzel. Um diese Sünden auszugleichen, ersetzt Jenny eine Mahlzeit am Tag mit einem Shake. Dabei achtet sie darauf, sich nicht zu quälen. "Ich darf und will auf gar keinen Fall hungern", stellt sie in ihrer Instagram-Story klar.

Ihren Shake trinkt sie je nach Laune morgens oder mittags. "Ich fühle mich dadurch fitter, ich fühle mich wohler in meinem Körper, ich fühle mich nicht mehr so vollgefuttert", erklärt sie. Vor einiger Zeit verriet sie bereits, durch diese Methode ganze neun Kilo abgenommen zu haben. Eine tolle Leistung!

