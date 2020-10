Jenny Frankhauser: Total verzweifelt wegen Freund Steffen!

Steffen schleppt Jenny zum Sport

Der sportbegeisterte Steffen kann es nicht lassen, seine Liebste mit zum Sport zu schleppen! Eigentlich will Jenny doch nur ein bisschen kuscheln, doch ihr Schatz kennt keine Gnade. "Das ist jetzt eine Message an den Chef von meinem Schatz: Ich wollte einfach mal fragen, ob es möglich wäre, dass er eine Stunde früher geht. Das wär ganz cool, kannst ja mal Bescheid sagen", witzelt sie in ihrer Instagram-Story.

Und dann bekommt Jenny tatsächlich eine Nachricht von Steffen. Die gefällt ihr aber gar nicht! "Er kommt in einer Stunde heim und hat gerade ernsthaft gefragt, ob ich noch motiviert bin, dass wir dann Sport machen", klagt sie fassungslos. "Ich habe schon überlegt, ob ich mir selbst einen Fuß breche."

Zum Glück kann Jenny sich dann doch noch überwinden, ihren Schatz ins Fitnessstudio zu begleiten. Mit zwei gesunden Füßen...

