Jenny Frankhauser: Traurige Beichte! Ihr Herz ist erneut gebrochen!

Eigentlich ist Jenny Frankhauser für ihre lockere und lustige Art bekannt. Doch jetzt zeigt sich die Beauty ihren Anhängern von einer ganz neuen Seite...

Daniela Katzenberger: Tschüss Blond! Sie überrascht mit dunklen Haaren

Jenny Frankhauser schüttet ihr Herz aus

Via wendet sich Jenny Frankhauser nun mit einer emotionalen Beichte an ihre Fans. So postet sie ein Foto von sich, zu dem sie kommentiert: "Ich bin stolz auf mein Herz. Es wurde so oft gebrochen und funktioniert immer noch." Definitiv ehrliche Worte, die tiefe Einblicke in ihr Innerstes geben. Vor allem die letzte Zeit war für Jenny alles andere als leicht. So hatte sie in den vergangenen Monaten besonders mit der Männerwelt überhaupt kein Glück. Doch ihre treuen Followers stehen Jenny stets zur Seite...

Jennys Fans sind gerührt

Wie unter dem Post von Jenny deutlich wird, hat sie damit bei ihrer Community voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren diese: "Dein Herz ist und bleibt stark, egal wie oft es gebrochen wurde! Der Richtige kommt noch", "Und das ist eine so tolle Eigenschaft an dir, du bist die perfekte Powerfrau" sowie "Du bist eine tolle Frau. Bleib so wie du bist und lass dich nicht unterkriegen. Ich wünsche dir eine schöne Woche, bleib gesund und pass auf dich auf." Mehr Fan-Liebe geht definitiv nicht!

Oh je! Werden Danni und Lucas diese Hürde meistern?