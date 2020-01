Jenny Frankhauser: Traurige Beichte im neuen Jahr

Für das neue Jahr hat Jenny Frankhauser sich vorgenommen, öfter ins Fitnessstudio zu gehen. Gesagt, getan! Auf verriet die Influencerin stolz, ihr erstes Training im Gym gestern knallhart durchgezogen zu haben.

Jenny Frankhauser: Liebes-Drama! Ihr Traum ist erneut zerbrochen!

Jenny legt eine traurige Beichte ab

So richtig zufrieden ist die 27-Jährige damit jedoch nicht. „Der Anfang ist so schwer“, gesteht sie geknickt. Die nötige Motivation habe sie bisher noch nicht aufbringen können. Dabei will Jenny unbedingt fitter werden!

„Ich fühle mich schon wieder so fettgefressen und so mega unwohl, dass ich mich sogar im Fitnessstudio unwohl fühle“, erklärt die YouTuberin. „Ich fühle mich einfach nicht so gut.“ Trotzdem will sie nicht aufgeben. Nach dem Training gab es ein gesundes Mittagessen und danach gönnte Jenny sich ihre wohlverdiente Erholung auf der Couch – natürlich mit Freund Steffen!

Skandal um den neuen Freund von Jenny Frankhauser: