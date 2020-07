Jenny Frankhauser: Traurige Beichte! Sie ist total am Ende

Jenny ist am Ende ihrer Kräfte

In ihrer Instagram-Story verrät Jenny, dass sie zwar gerade fünf Tage lang Urlaub hatte, sich aber trotzdem total ausgelaugt fühle. "Ich fühle mich total gestresst von allem, auch von schönen Terminen", gesteht sie. "Theoretisch müsste ich jetzt voll entspannt sein, aber das bin ich nicht."

Diese Phase macht Jenny schwer zu schaffen. Auch auf ihre üblichen Insta-Storys habe sie derzeit keine Lust. "Mir fällt es momentan schwer, euch mitzunehmen", erklärt die 27-Jährige. Sie habe so viele Termine, dass sie dafür kaum noch Zeit habe. Außerdem fehlen ihr die Ideen und die Motivation, ihre Follower an ihrem Leben teilhaben zu lassen. So kennen wir die YouTuberin sonst eigentlich nicht!

Bleibt zu hoffen, dass es der quirligen Schwester von Daniela Katzenberger bald wieder besser geht!

