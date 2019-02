Jenny Frankhauser: Traurige Todesmeldung bricht ihr das Herz!

Reddit this

Das Herz von Jenny Frankhauser ist gebrochen! Sie ist in großer Trauer....

Es wirkte wie ein Happy End, doch am Ende wurde doch nicht alles gut. Jenny Frankhauser rettete zwei kleinen Welpen das Leben. Sie holte die Kleinen aus dem Müll und nahm sich den beiden an. Doch jetzt ist einer der Hunde gestorben!

Jenny Frankhauser: "Wie kann man nur so herzlos sein?!"

Jenny Frankhauser: Ein Welpe ist tot

Jenny Frankhauser machte sich als Zwillingsmama super, man merkte ihr an, wie sehr ihr Herz für die beiden kleinen Welpen schlug. Trotzdem gab sie die Hündchen in gute Hände ab. Doch jetzt die traurige Gewissheit: Einer der Welpen ist gestorben!

"Ich habe gerade die Nachricht bekommen, dass es einer der Welpen nicht geschafft hat. Es tut mir so unendlich leid. Ich habe mir ein sehr schönes Leben für euch gewünscht. Ruhe in Frieden, mein kleiner Kämpfer", schreibt die Schwester von bei . Das Herz der 26-Jährigen ist in tausend Teile zerbrochen.

Hoffnung für den zweiten Welpen

Nun hofft die Sängerin, dass es wenigstens dem anderen Tier besser ergeht. "Ich bete, dass es der andere überleben wird. Bisher ist er noch putzmunter. Er hat auch schon die Augen offen, der Kämpfer", schreibt sie voller Hoffnung.