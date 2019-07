Jenny Frankhauser: Traurige Worte nach der Trennung von Hakan

Reddit this

Vor wenigen Stunden überraschte Jenny Frankhauser ihre Fans mit einer traurigen Nachricht und verkündete die Trennung von ihrem Freund Hakan. Ihre Follower fragen sich nun, was zwischen den beiden vorgefallen ist, denn immerhin schien gestern noch alles in bester Ordnung zu sein.

Auf den -Accounts von Jenny und Hakan sucht man mittlerweile vergeblich nach den süßen Pärchen-Fotos der letzten Wochen. Den Trennungsgrund behält das einstige Traumpaar bisher für sich.

Jenny hat keine Kraft mehr

In ihrer Instagram-Story gewährt Jenny nun aber einen traurigen Einblick in ihr Inneres. „Wie viel kann ein Mensch eigentlich ertragen?“, fragt sie geknickt. „Dieser Moment, wenn dein Herz dir ganz leise zuflüstert: Können wir kurz aufhören, stark sein zu wollen? Ich kann echt nicht mehr...“

Zum Glück kann die 26-Jährige sich in dieser schweren Zeit auf den Support ihrer Follower verlassen. In den Kommentaren unter ihrem neuesten Foto stärken viele ihr den Rücken. Manche geben sogar zu, Hakan von Anfang an nicht ganz getraut zu haben...

