Jenny Frankhauser: Überraschende Liebes-Beichte im Dschungelcamp!

Seit Freitag tummeln sich unsere Promis wieder in der australischen Wildnis. Die ersten Dschungelprüfungen wurden bereits erledigt und auch das ein oder andere "Secret" wurde am Lagerfeuer ausgeplaudert. Die Fans sind schon jetzt gespannt und fragen sich, was heute Abend neues passieren wird. Ein Augenmerk sollten alle Dschungel-Fans dabei auf Jenny Frankhauser legen, die Halbschwester von Daniela Katzenberger überrascht mit einer überraschenden "Liebes"-Beichte!

Dschungelcamp 2018: So sah Tatjana Gsell früher aus!

Jenny Frankhauser will Dschungelkönigin werden

Neben den anderen Promis, hat auch Jenny Frankhauer nur ein Ziel: Sie will Dschungelkönigin werden. Ob ihr das gelingt, werden am Ende die Zuschauer bestimmen. Allerdings könnte Jenny der Dschungel nicht nur einen "Adelstitel" verschaffen. Ihren neusten Aussagen nach zu urteilen, scheint es bei der "halben" Katze und einem anderen Dschungelbewohner ordentlich zu knistern. Gibt es bald etwa ein "Dschungel"-Königspaar?

Jenny Frankhauer überrascht mit Gefühlt-Geständnis

Wer hätte das gedacht! Ansgar Brinkmann scheint Jenny besonders gut zu gefallen. Während der Ex-Kicker oft für seine raue Art kritisiert wird, scheint Jenny dies zu gefallen. So beichtet sie: " (...) er trägt sein Herz auf der Zunge. Ansgar ist vom Charakter so wie ich, deshalb mag ich ihn so. Er sagt auch manchmal so ganz bescheuerte Dinge und man denkt hinterher: 'Puh, hätte ich das lieber nicht gesagt.' Aber genauso bin ich auch. Erst babbeln und dann denken." Ebenfalls ist sie der Meinung: "Ich bin von Ansgar so überrascht, weil der so lieb ist. Man glaubt das nicht. Fußballer, okay... Und dann guckt er auch manchmal so grimmig… und doch ein so lieber Mensch."

Ehrliche Worte, die zeigen: Jenny und der "weiße Brasilianer" scheinen sich näher zu kommen. Ob sich in den nächsten Tagen noch eine Dschungel-Romanze entwickeln wird? Wir können gespannt sein!