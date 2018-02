Huch, das ist ja mal eindeutig. Gerade noch war Jenny Frankhauser in das Dschungelcamp zu sehen und begeisterte dabei ihre Fans mit ihrer lockeren und ehrlichen Art. Wie es scheint, will sich Jenny diese Eigenschaft auch nach ihrem Dschungel-Auszug beibehalten. So überrascht sie ihre Fans jetzt mit einer unerwarteten Liebes-Beichte!

Jenny Frankhauser & David Friedrich: Geheime Dschungelcamp Liebe!

Jenny Frankhauser zeigt im Dschungelcamp Emotionen

Während ihre Dschungelzeit, zeigte sich Jenny Frankhauer überraschend ehrlich. Die kleine Schwester von Daniela Katzernberger sprach offen über ihren verstorbenen Vater und ihren Ex-Freund Rafael. Letzteren wolle sie sogar zurückhaben. Alles Quatsch behauptet Jenny!

Jenny Frankhauser: Gefühls-Beichte

Wie Jenny jetzt verrät, würde sie kein Liebes-Comeback mit ihrem Ex-Freund in Erwägung ziehen. Bei ihrer Aussage im Dschungelcamp habe es sich um ein Missverständnis gehandelt. So berichtet Jenny: "Ich habe damit meinen Papa gemeint. Als ich die Szene nachträglich gesehen habe, war ich auch ein bisschen geschockt." Ebenfalls fügt sie hinzu: "Ich will den Kerl nicht mehr wiederhaben und hoffe, dass er jetzt nicht denkt, ich würde ihn zurücknehmen."

Ehrliche Worte, die zeigen: Jenny ist offiziell frei für einen neuen Mann ihrem Leben. Ob David Friedrich die Gunst der Stunde für sich nutzen wird? Lassen wir uns überraschen…